Latitante in fuga dalla provincia di Napoli, catturato dopo 4 anni

Preso latitante in fuga dalla provincia di Napoli, in manette dopo 4 anni. Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha tratto in arresto un 69enne, originario di Castellamare di Stabia, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, in esecuzione di sentenza di condanna alla pena di anni 14 e mesi 7 di reclusione, per il reato di associazione per delinquere finalizzata traffico stupefacenti.

A seguito di una mirata attività investigativa il personale operante accertava che il soggetto, latitante da 4 anni, si era ricoverato presso una clinica della provincia al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario. Sul posto l’uomo veniva dichiarato in arresto e piantonato fino a stamattina, quando, dimesso dopo le cure, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Antimo Graziano di Avellino per l’espiazione della pena.