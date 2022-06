Le rubano il motorino in strada a Napoli, il duro sfogo: “Questa città non offre niente”

Aveva comprato il suo scooter dopo tanti sacrificI, dopo ore e ore passate a servire ai tavoli anche quando “tutti vanno in ferie” e fuori ci sono “40 gradi”. Ora, di quel motorino, le restano soltanto le chiavi. Carla, questo il nome della giovane, ha pubblicato uno duro sfogo su Facebook dopo che, al termine del turno di lavoro, è tornata in via Chiatamone dove aveva parcheggiato il mezzo a due ruote. Arrivata lì, poi, l’amara sorpresa.

Lo sfogo Facebook

“Non vi fermate a vedere solo cosa c’è di bello a Napoli, fermatevi a vedere anche questo, soprattutto questo, che chi va a lavorare deve campare di ansia se trova o meno il motorino parcheggiato, dopo aver lavorato una giornata intera, fino alle 00.20 esci da lavoro volendo tornare a casa per riposare perché il giorno dopo ti aspetta un’altra giornata intensa, ma purtroppo non trovi il motorino, quello che hai comprato con i sacrifici, che solo chi lavora in un ristorante può capire cosa significa lavorare quando tutti sono di festa, quando ad agosto tutto vanno in ferie e tu a 40 gradi servi ai tavoli.

Napoli è questo, c’è la parte buona che lavora, e anche tanto per ottenere quel poco, per vivere bene, poi c’è l’altra parte, quella che regna sovrana, quella che vive di cattiverie, che ruba, ed ottiene sempre ciò che vuole, senza che nessuno gli dica niente, perché a Napoli è così, fai quello che vuoi e nessuno ti dice niente.

Dimenticavo, la polizia non sa mai niente, non vede mai niente, e non c’è mai a controllare, perché in certe zone si sa. Ma invece la polizia viene a controllare a me se l ho parcheggiato sulle strisce bianche o su quelle blu, così almeno possono farmi una bella multa di 50€ se sta messo male. Napoli non offre niente, niente di buono”.