Leoni marini invadono la spiaggia, bagnanti in fuga: il video fa il giro del web

Le immagini sono state condivise su TikTok dall’utente Charlianne Yeyna: si vedono due leoni marini dirigersi verso un gruppo di bagnanti che scappa. Poi i mammiferi raggiungono l’acqua dell’Oceano e si tuffano. Osservando attentamente, spiegano dal SeaWorld San Diego, si può intuire che il primo leone marino sta scappando dal secondo, i due insomma starebbero giocando.

Il filmato mostra due grossi leoni marini che, usciti dall’acqua, sembrano scagliarsi contro i bagnanti che, tra vedere e non vedere, sgambettano via il più velocemente possibile così da non esser presi dai due animali. Ma il video, registrato a La Jolla Cove, va meglio osservato. I mammiferi, infatti, non sembrano interessati a quegli “esseri umani spiaggiati”, quanto piuttosto ad inseguirsi in una sorta di gioco. La conferma è arrivata anche dagli esperti del SeaWorld San Diego. La spiaggia non è tuttavia nuova a eventi simili. E l’amministrazione comunale, proprio lo scorso anno, aveva persino deciso di imporre la chiusura di alcune zone così da non arrecare disturbo a questi mammiferi, specie tra maggio e ottobre, così da preservare i leoni marini nella stagione degli accoppiamenti. Nonostante la stazza di questi animali, infatti, sono molte le persone che, ignare dei pericoli, si avvicinano a questi mammiferi per fotografarli.

