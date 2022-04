L’incredibile furto a Napoli, rubata la palina della fermata del bus: il video diventa virale

Carica una palina della fermata del bus sul tettuccio della propria auto in modo estremamente pericoloso, parcheggiata sul marciapiede, e se la porta via. È accaduto a Chiaiano, nei pressi della stazione della metro, e l’episodio è stato documentato da un cittadino che l’ha segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Assurdo, davvero. Abbiamo sporto denuncia alla Polizia Municipale e abbiamo inviato una segnalazione all’ANM per chiedere il ripristino della fermata. Stiamo cercando anche di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia trovata già staccata dal suolo. Siamo oramai circondati da barbari che saccheggiano e devastano il territorio rendendo la vita delle persone perbene insostenibil”, ha commentato Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

http://