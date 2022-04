La Pupa e il Secchione, Paola Caruso prende a schiaffi Mila Suarez e poi sviene

Momenti di panico quelli vissuti all’interno della casa de La Pupa e il Secchione tra Paola Caruso e Mila Suarez. Le due pupe sono state protagoniste di un acceso dibattito, sfociato in una vera e propria aggressione fisica. L’ex naufraga ha spinto e preso a schiaffi la modella marocchina, salvo poi mettersi ad urlare e svenire poco dopo. Gianmarco Onestini e Aristide Malnati hanno immediatamente soccorso Paola, che pochi istanti dopo si è ripresa (qui trovare il video). In studio la Caruso ha cercato di giustificarsi.

“Io sono mortificata per ciò che è successo. Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Hoa vuoto un vuoto e mi si è chiuso il cervello. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i co*****i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe. Non è che lei non me le ha messe le mani addosso, non è che lei le ha prese, non è che lei è stata lì ferma. Comunque io per difendere mio figlio faccio questo e di peggio. E poi nessuno dice nulla a lei che ha spaccato i bicchieri?!”.

Mila Suarez però ha dato un’altra versione: “Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Ecco bene, Elena, Francesco e Mirko stanno confermando che mi ha picchiata lei. Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schieffeggiata“.

Mila Suarez e Paola Caruso: insulti in studio a La Pupa e il Secchione Show.

Paola Caruso è stata squalificata dallo show, ma mentre Barbara d’Urso le stava leggendo il provvedimento preso, lei ha iniziato ad offendere la sua nemica: “Non è che tu non hai alzato le mani! Tu l’hai fatto per farmi impazzire, mi hai provocata per farmi impazzire. Tu sei una str***a, fai cac**e, schifo di persona, tu calpesti tutti, fai schifo. Hai spaccato i vetri vergognati. Spaccava i bicchieri per terra. C’è uno schifo lì dentro, non voglio tornare con quelle persone nella villa sono dei falsi“.

Mila Suarez – mentre Paola stava urlando – ha detto di essere spaventata: “Io non accetto Paola dentro la villa. A me lei fa paura, alza le mani e non posso stare nello stesso posto con lei. Una donna che alza le mani io non lo accetto. Vergognati tu non io e smettila che mi hai aggredita“.