Lo sceicco Al Thani fa sognare i tifosi del Napoli, la storia Instagram sibillina sul mercato

Una storia pubblicata – e poi rimossa – su Instagram dallo sceicco del Qatar Hamad Al Thani ha letteralmente scatenato i tifosi azzurri. La scritta “Loading…” sopra la foto dell’annuncio di Mathias Olivera al Napoli. Nonostante la rapida cancellazione, qualcuno è riuscito a fare uno screen e a farlo girare sui social. Ancora ignaro il motivo della pubblicazione, ma ciò che è certo è che negli ultimi tempi l’emiro ha intensificato i suoi movimenti social pro Napoli.

Nelle scorse ore si sono si sono poi susseguite le voci che vedrebbero proprio Al Thani tra i più interessati all’acquisizione del Napoli. Ieri, inoltre, lo sceicco è giunto nel porto di Ischia a bordo del suo mega Yacht, attraccando ai piedi del Castello. Su La Repubblica, si legge: “E c’è anche chi sospetta che il tour di Al Thani nel golfo di Napoli possa essere in qualche modo legato a interlocuzioni con Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Con la sua famiglia, l’emiro è proprietario della Qatar Sport Investments, che detiene la proprietà del Paris Saint Germain (alla presidenza c’è il cugino Nasser Al-Khelaifi, che in questi anni non ha badato a spese) e che è stata fondamentale per portare in Qatar il prossimo Mondiale di calcio del 2022, al via il 21 novembre”.

Insomma, vacanza programmata o viaggio di lavoro? Questo non ci è dato saperlo, ma i tifosi del Napoli da questa notte già sognano.