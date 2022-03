Luca Abete all’Ospedale di Aversa: “Nessun parente può fare le notti, solo OSS abusivi”

Nel servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri sera, Luca Abete si trova ad Aversa perché ha scoperto che in alcuni reparti dell’Ospedale Giuseppe Moscati è fatto assoluto divieto ai parenti di accedere per assistere i pazienti non autosufficienti, quando invece l’accesso viene consentito a operatori socio sanitari privati abusivi, ovviamente dietro pagamento in nero. L’inviato ha chiesto spiegazioni alla direttrice sanitaria Stefania Fornasie la quale, in seguito ad una immediata indagine interna, ha negato “le notti” agli oss irregolari.

Nel servizio ci sono diversi filmati (con telecamera nascosta) all’interno del presidio ospedaliero in cui è ripresa la testimonianza di alcuni componenti del personale sanitario. Tra loro anche il cosìddetto “factotum”.