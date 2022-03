Video trash e illegalità, quando i Tiktoker napoletani sono un cattivo esempio

TikTok è oramai il social più in crescita. Negli ultimi anni molti utenti hanno ‘lasciato’ o comunque trascurato Instagram e Facebook per dedicarsi alla piattaforma made in Cina. A differenza degli altri social, dove regnano discussioni più o meno serie (Facebook e Twitter) o immagini (Instagram), su TikTok invece è l’ironia che la fa da padrone. E si sa che i napoletani sono il popolo che fa della risata e della leggerezza il suo modus vivendi. Ma purtroppo spesso si esagera e tra i video divertenti si sfocia in gag trash, che sono da cattivo esempio per il pubblico e che a volte sfociano addirittura nell’illegalità.

L’ultimo caso è l’arresto di Sabino Edificante, meglio conosciuto come o‘ Malese, ma su TikTok, negli ultimi anni, sono spuntati sempre più personaggi ‘trash’ che si sono guadagnati buona parte della scena napoletana sul social cinese. Il 37enne di Afragola finito in manette truffava anziani in diretta sui social, spesso al Nord Italia, e si vantava delle grandi cifre di soldi che guadagnava. “Ne faccio di più con la camorra“, spiegava nei suoi video.

I profili trash dei napoletani su TikTok

Su TikTok non mancano i profili che, spesso, si rendono protagonisti di episodi e vicende trash. Basti pensare, per esempio, a Rita De Crescenzo: la tiktoker è finita più volte al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti. In una occasione, mentre la polizia municipale le stava formalizzando una multa, la donna si è fatta riprendere ed ha iniziato a ballare vicino alle autorità, cantando inoltre la sua canzone. Tra le vicende da segnalare, anche quando rese pubblica l’aggressione al figlio, al seguito della quale si riprese in auto alla ricerca degli aggressori.

‘Il brasiliano’, invece, è un altro personaggio anch’egli spesso criticato. L’uomo qualche mese fa ha accusato di essere stato vittima di ‘revenge porn’, puntando il dito contro ignoti, i quali avrebbero divulgato video mentre quest’ultimo era in intimità con la moglie. Accuse che però non sono mai state confermate. Inoltre, non mancano i video dove si vanta di percepire il reddito di cittadinanza e spiega di non aver bisogno di lavorare. Ha partecipato anche a programma di trash talking, condotto da Enzo Bambolina – altro personaggio trash su TikTok – dove spesso è stato protagonista di alcune liti in diretta.

In una classifica di personaggi partenopei famosi su TikTok, non si può ormai non citare lo show condotto da Veronica. La donna ha tenuto incollati migliaia e migliaia di napoletani – e non solo – davanti allo schermo grazie alla storia tra il ‘Nippolo’ e la madre. Uno show che va avanti a puntate e che riceve moltissime interazioni e che spesso offre contenuti decisamente trash.

L’osservatorio di TikTok

Per sensibilizzare sui contenuti che si vedono sul social cinese, è nato l’Osservatorio di TikTok gestito dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: qui è possibile trovare tutti i video segnalati dai cittadini che mostrano contenuti sensibili. Tra questi atti vandalici, liti, omaggi alla camorra e – come nel caso di Sabino Edificante – anche truffe in diretta.

Inoltre, non sono poche le bande di ragazzi che si riprendono mentre compiono atti vandalici in giro per la città. Succede a Sant’Antimo pochi giorni fa, dove un gruppo di ragazzi si aggira tra le strade del paese prima minacciando qualche passante, poi distruggendo le giostre per i bambini. Non mancano nemmeno le faide. Alcuni personaggi, difatti, sono noti per i continui scontri nelle dirette sul social cinese dove volano minacce e insulti pesanti.

Per fortuna ci sono tanti altri tiktoker napoletani che, attraverso video divertenti, riescono a mettere in luce le bellezze della città senza cadere nel ridicolo o nel degrado culturale.