«Non c’è risposta a questo dolore», la straziante dedica dell’amica di Luigi

La comunità di Casaluce piange Luigi Cristiano, il 43enne che ha perso la vita nella giornata di ieri dopo essere stato travolto da un treno in partenza da Aversa. L’uomo, rimasto bloccato tra i binari ed il convoglio, è stato trasportato in ospedale in critiche condizioni. Poi, purtroppo, è sopraggiunto il decesso a causa delle ferite troppo gravi. La Procura di Napoli Nord ha disposto l’esame autoptico sulla salma che si trova ora all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano.

La dedica dell’amica di Luigi

“Dio perchè si deve arrivare a questo punto. Che ne sarà dei tuoi cari a sopportare una simile tragedia e a chiedersi tanti perchè. Purtroppo, senza una risposta che possa alleviare un immane dolore che tutta la comunità casalucese sta vivendo. Sarà tuo compito alleviare la sofferenza e lo strazio della tua famiglia a sopportare un simile dolore”. Sono le parole di un’amica di Luigi, che sui social si è detto distrutta dal dolore dopo l’apprensione della tragica notizia.

Le altre notizie | Dramma in Circumvesuviana, 20enne travolto dal treno in corsa

Investito da un treno della Circumvesuviana a Torre Del Greco un giovane di Volla è ora in condizioni gravi ricoverato in ospedale. La triste vicenda è avvenuta ieri sera e nonostante il macchinista abbia cercato di frenare in tempo, il giovane è stato travolto dal treno.

Il 20enne residente a Volla è stato colpito dal treno della Circumvesuviana in tragitto all’altezza della fermata in Via del Monte a Torre del Greco. Il treno della Circumvesuviana direttissimo proveniente da Napoli e diretto a Sorrento si è trovato a transitare all’altezza della fermata di Torre del Greco. Il treno non avrebbe dovuto effettuare nessuna sosta in questa specifica fermata.

Mentre procedeva lungo il tragitto il macchinista ha improvvisamente visto comparire di fronte a se la sagoma del giovane ragazzo. Ha quindi tentato prontamente di frenare per riuscire ad evitare l’impatto, che purtroppo è comunque avvenuto. Il ragazzo è risultato grave da subito infatti sul posto è poi arrivata l’ambulanza del 118. Appena arrivati gli operatori hanno soccorso immediatamente il ferito. Dopo i primi soccorsi sul luogo l’ambulanza ha poi provveduto a trasportare il ragazzo all’ospedale partenopeo.