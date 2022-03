Napoli, Vanessa muore dopo tre interventi in un giorno: aperta un’inchiesta

Tre interventi di chirurgia estetica in un solo giorno, poi il collasso in clinica e la corsa disperata in ospedale. La famiglia di Vanessa Cella, 37enne operata in una clicnia di Torre del Greco, chiedono verità sulla morte della giovane.

La vittima era stata trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove, purtroppo, è arrivata già deceduta a causa di un arresto cardiaco. I familiari hanno sporto denuncia anche per un presunto ritardo da parte dei soccorsi del 118. Come si legge su Il Mattino, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

“Un medico del pronto soccorso è subito uscito per dirci che Vanessa era giunta già morta. Vanessa non soffriva di nessuna patologia. Non riusciamo a spiegarci quanto accaduto. Vogliamo sapere perché nostra sorella è morta e confidiamo nella giustizia, affinché chiarisca fino in fondo se ci siano state responsabilità da parte di qualcuno“. Sono state queste le parole rilasciate a Il Mattino dai fratelli e dalla sorella di Vanessa.