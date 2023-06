Lunedì inizia Temptation Island, chi sono le 7 coppie della nuova edizione

PUBBLICITÀ

Andrà in onda lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, la prima puntata di Temptation Island 2023. Le coppie in gara quest’anno sono Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe.

Alla conduzione del reality che mette alla prova le coppie torna Filippo Bisciglia. I single e le single del programma non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Le coppie hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.

Temptation Island 2023, la sesta coppia: Ale e Federico

È stata presentata la sesta coppia di Temptation Island 2023, quella composta da Ale e Federico. Stanno insieme da 3 anni e convivono, ma le cose non vanno benissimo tra loro. Come spiega nel video di presentazione, è stata Alessia a scrivere alla redazione: «Sono stanca del mio fidanzato», spiega la ragazza. Lei si vorrebbe sposare, lui no, e lei piange, o almeno (pare) ci prova. E l’ironia esplode. Il modo di parlare di Ale, al web, non convince, «sembra stia recitando», e ancora «ma sta leggendo un copione?». Insomma ora i motori sono caldi e i telespettatori pronti a commentare ogni coppia nel bene e nel male finchè il falò non li divida.

LE 6 PUNTATE

Le puntate del programma saranno in tutto sei. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata: lunedì 26 giugno 2023;

Seconda puntata: lunedì 3 luglio 2023;

Terza puntata: lunedì 10 luglio 2023;

Quarta puntata: lunedì 17 luglio 2023;

Quinta puntata: lunedì 24 luglio 2023;

Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023.