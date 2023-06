Lutto per Fabri Fibra ed il fratello Nesli, è morto il papà: straziante dedica

PUBBLICITÀ

E’ morto a 96 anni Ivaldo Tarducci, noto imprenditore di Senigallia, e padre dei famosissimi fratelli artisti: Nesli e Fabri Fibra. Ad annunciarne la morte è stato proprio Nesli con una breve ma sentita dedica su Instagram, silenzio da parte di Fibra. I due fratelli vivono infatti una situazione famigliare abbastanza complessa, tra ricordi e rapporti rotti.

La dedica al papà

“Ciao Pa’.. buon viaggio” così Nesli, fratello di Fabri Fibra e a sua volta musicista, ha salutato il papà su Instagram. La famiglia di Fabri Fibra e Nesli non ha rapporti sereni, da quanto appreso negli anni, tra interviste e barre rap, non vi era proprio comunicazione, ed anzi vi era quasi una ricerca di fuga. A parlare in modo esplicito del rapporto con il padre è stato proprio Nesli, quest’ultimo aveva detto che forse le cose si sarebbero appianate nel giorno della “chiusura dei conti“, al suo funerale. Il post commosso che ritrae un giovane Nesli con il padre pare essere anche un simbolo che il risentimento è sparito.

I due fratelli avevano non solo rapporti burrascosi con i genitori ma anche tra di loro le cose sono complesse. Nesli si è sempre sentito l’eterno secondo nell’ombra del maggiore Fabri Fibra colonna del rap italiano. Ma Fabri Fibra, dal canto suo, pare non aver vissuto in modo sereno la situazione famigliare. Nonostante sia molto riservato la musica è sempre stata l’arma per raccontare di se e della sua vita. E’ infatti proprio tramite alcune barre rap che conosciamo alcuni retroscena della sua vita.

I rapporti di Fabri Fibra e Nesli con la famiglia

Il maestro del rap in Italia Fabri Fibra pare essersi allontanato dalla famiglia al divorzio dei genitori e da li il rapporto con la madre peggiora sempre più. “Mia madre mi soffoca da quando sono nato, mi vorrebbe morto dopo quello che son diventato. Per lei è difficile accettare che ora sono grande, prendevo botte fino a quando non usciva il sangue” così racconta Fibra in una sua canzone. Il dolore però non si è riversato costante negli anni, è infatti il primo album a raccontare maggiormente della situazione famigliare. Ad oggi sia Fibra che Nesli hanno carriere importanti e fondate su anni ed anni di lavoro e raccontano raramente di un passato (ed un presente) famigliare che fa comunque male e che forse preferiscono tenere per se.