Botte al Cardarelli: la parente muore, aggrediscono infermieri e operatore sanitario

Trentaduesima aggressione del 2023 all’Asl Napoli 1, per un totale di 46 episodi di violenza al personale sanitario tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno. E’ accaduto ieri e la dinamica, ancora una volta, è tristemente nota. Nel reparto di pneumologia muore una paziente, ma al momento di comunicarlo ai familiari scoppia il putiferio. Appreso il decesso della parente, il gruppo di persone dà in escandescenza aggredendo un operatore sanitario e due infermieri. Fortunatamente i sanitari non ha riportato conseguenze gravi. Il direttore generale ha subito dichiarato di essere pronto a costituire l’azienda parte civile.

A riportare l’episodio è stata l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate sui suoi canali social.

“Quando non si accetta la morte di un parente…..

Asl Napoli 1: aggressione n.32 del 2023

(46 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno)

È accaduto ieri:

