Sei anni per costruirlo, 11 mln di euro il costo: apre finalmente a Napoli il parcheggio multipiano della Stazione

‘Parkin’ Station’, il nuovo parcheggio multipiano della Stazione di Napoli Centrale finalmente sarà inaugurato nei prossimi giorni. Gestito da Grandi Stazioni Rail, sul fianco nord della stazione ferroviaria, a Piazza Garibaldi, sta per aprire al pubblico il nuovo garage multipiano.

Il nuovo parcheggio multipiano

Pronto per essere d’aiuto ai viaggiatori e alle loro autovetture, così come a chiunque abbia bisogno di sostare nei pressi della stazione centrale, il nuovo parcheggio si trova nelle aree occupate dal fabbricato “ex OCA”. A seguito del bando del 2016 ci sono voluti circa sei anni per costruire il nuovo garage del valore di circa 11 milioni di euro. Il parcheggio, pensato per facilitare la sosta ai viaggiatori ma utilizzabile da tutti, dalle soste “veloci” ai residenti, aprirà alle cinque del mattino e chiuderà all’una di notte. Sarà anche possibile sostare il proprio mezzo tutta la notte.

Il parcheggio aprirà al pubblico offrendogli varie possibilità di “gestione” della propria sosta. Dall’abbonamento mensile alle tariffe giornaliere. Pare inoltre che per chi sia in possesso di un abbonamento ferroviario saranno disponibili ulteriori sconti sui vari abbonamenti del parcheggio. Un’ulteriore “novità” sarebbe la possibilità di uscire dal parcheggio senza pagare la sosta a condizione che si lasci il garage entro 15 minuti dall’entrata.

La prima locandina delle tariffe

Nei prossimi giorni durante la conferenza di presentazione saranno esposte tutte le tariffe finali e i vari dettagli. La prima locandina attualmente disponibile da però già delle anticipazioni riguardo le tariffe per la sosta all’interno del garage. La tariffa per sosta oraria prevede: per ogni ora o frazione di ora 2,50 euro e 1 euro per le moto, 22 euro per la tariffa mensile auto e 8 euro per la moto. Per la sosta notturna (dall’una alle cinque) saranno richiesti 2 euro all’ora. Mentre l’abbonamento mensile auto costerebbe 150 euro, 120 se si è in possesso di un abbonamento ferroviario.