Maitresse arrestata in vacanza ad Ischia, scatta la condanna per sfruttamento

Maitresse arrestata in vacanza ad Ischia, condanna per favoreggiamento della prostituzione. Lo scorso weekend gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Ischia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 318 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 146 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, contestate 27 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, per guida senza casco omologato e mancata copertura assicurativa ed è stata altresì ritirata una patente di guida per sorpasso non consentito.

SCATTA L’ORDINANZA PER LA MAITRESSE

Inoltre gli operatori, in via Dei Carri a Lacco Ameno, hanno controllato un’auto con a bordo due persone ed il passeggero, di 16 anni, è stato trovato in possesso di un barattolo contenente 12 grammi di marijuana che è stato sequestrato mentre il minore è stato affidato ai genitori.

Infine, i poliziotti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una cittadina cinese domiciliata a Marino (Roma) per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione commessi a Roma tra il 2017 e il 2018.