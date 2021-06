Per tentare l’impresa europea, il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini ha voluto richiamare al suo fianco Gianluca Vialli, un vecchio ma grande amico. L’ex calciatore e allenatore, oggi direttore sportivo, per diverso tempo ha lottato anche fuori dal campo. Dal 2017, infatti, ha affrontato un tumore al pancreas, oggi sconfitto. In Sogno Azzurro – docu-serie Rai in quattro puntate che racconta il cammino della Nazionale Italiana all’Europeo – Vialli parla anche della malattia.

Il racconto di Gianluca Vialli

“Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me” spiega “Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare”.