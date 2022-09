Spari tra la folla al luna park, 46enne colpito dopo i fuochi d’artificio

Agguato tra la folla la scorsa notte al luna park di Manfredonia dove il 46enne Giovanni La Torre è stato colpito a una gamba. Le sue condizioni di salute sono buone, fortunatamente, nessun’altro è rimasto ferito. Al momento della sparatoria, verso le 2, c’era molta gente al luna park allestito alla periferia della città in vista della festa patronale.

Era da poco finito lo spettacolo di fuochi pirotecnici quando gli spari hanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo. La Torre ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco. Dopo essere stato ferito con un colpo di pistola alla coscia, La Torre è stato medicato sul posto dal personale del 118 e poi trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto hanno operato gli agenti di polizia che hanno recuperato sull’asfalto quattro bossoli.

LE PAROLE DEL SINDACO DOPO GLI SPARI

“Ho girato, come ogni giorno, tanto per Manfredonia e stasera ho voluto essere in veste istituzionale al lunapark per dimostrare vicinanza a chi direttamente ed indirettamente ha vissuto i noti fatti criminosi. Non la diamo vinta a qualche balordo. Manfredonia non si arretra e non si ferma. È una comunità che si sta risvegliando dopo anni difficili. Una comunità fatta di tanta gente perbene che non deve disunirsi e perdere la speranza. Manfredonia non si ferma davanti alla criminalità proseguendo a testa alta il percorso di recupero della sua dignità“, scrive il sindaco Gianno Rotice.