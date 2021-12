Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip: “Per me è una sconfitta personale”

Manila Nazzaro in lacrime ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip. Il tutto è cominciato in seguito allo scontro con le Selassié, in particolare contro Lulù che non rispetta i turni di cucina e di pulizia. Manila Nazzaro ha letto gli attacchi di Clarissa via Instagram ed è scoppiata a piangere. Difesa subito da Valeria Marini: “Non è giusto, lei è un simbolo”, anche Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini provano poi a rincuorarla.

Dopo lo scontro con Manila Nazzaro, Lulù Selassie ha provato a difendersi: “Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene“. Manila Nazzaro: “Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”.

Queste le parole di Manila dopo il post di fuoco pubblicato da Clarissa Selassié: “Per me è una sconfitta personale. Leggere certe cose mi intristiscono. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male”.

Alfonso Signorini difende Manila Nazzaro

Alfonso Signorini ha voluto proteggere subito Manila Nazzaro: “Sei un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello e come ti stai comportando lo vediamo tutti. Sei una leader, chiaramente i leader sono suscettibili di critiche oppure no, vai avanti per la tua strada”.

Il post di Clarissa

“Di vipere travestite di angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila detieni il primato. Il tuo finto buonismo è imbarazzante, quando vedremo tutti chi sei realmente sarà lì che ci divertiremo”. Questo è stato il post di Clarissa che ha causato lo scompenso di Manila Nazzaro.