Dramma Mara Venier, annuncia l'addio alla Tv: "Non ce la faccio più"

Domenica 19 Settembre, dopo la consueta pausa estiva, ripartirà Domenica In , programma in diretta su Rai1. Con questa ripresa arriva anche un’importante dichiarazione dalla conduttrice Mara Venier.

Lo scioccante annuncio di Mara Venier

Mara Venier, la conduttrice soprannominata dai fan come zia Mara, ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In. Certo non è una decisione presa all’improvviso. Infatti anche negli anni precedenti la conduttrice ha dichiarato di avere difficoltà e paura nel condurre il programma. Per questo aveva delle incertezze nell’accettare la conduzione della trasmissione soprattutto in questi ultimi due anni.

Le parole della conduttrice

Nonostante tutto, però, zia Mara a Settembre si è sempre riconfermata conduttrice di Domenica In. Adesso, però, sembra decisa. Queste le sue parole : “Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me.”

Di seguito la conduttrice aggiunge : “Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia. Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso.”

Decisione proveniente da un episodio precedente

Ricordiamo che Mara Venier verso fine Maggio della stagione precedente ha avuto dei problemi di salute a causa di un impianto dentistico che le aveva toccato un nervo facciale provocandole una paralisi. Già dopo questo episodio la conduttrice aveva annunciato che probabilmente non avrebbe conddotto più DomenicaIn, ma eccola a Settembre che rienrerà di nuovo nelle case degli italiani .

Chissà può essere che alla fine di questa edizione la zia Mara cambi idea e accetti di condurre anche il prossimo anno. Per ora ,però godiamoci questa stagione, che a detta di Mara Venier la sarà la sua ultima.