Mara Venier non condurrà la prossima puntata di “Domenica In”. La situazione della conduttrice sembrerebbe essere peggiorata così come i dolori alla faccia riportati dopo un intervento ai denti che le ha lesionato un nervo e richiesto la rimozione dell’impianto. Se il nervo non si sistema da solo dovrà sottoporsi a una nuova operazione. A raccontare l’incubo iniziato il 31 maggio era stata lei stessa sui Social due giorni fa.

Accanto a Mara Venier in questo momento delicato c’è il marito Nicola Carraro. L’ex produttore cinematografico è il grande amore della sua vita e insieme hanno superato tante difficoltà. Carraro, intervistato dal settimanale Gente, ha svelato che Mara è riuscita a distrarsi in questi giorni grazie al compleanno del nipotino Claudio. Un momento di spensieratezza dopo giorni complicati e segnati dall’ansia. Ci vorrà infatti circa un mese per capire se la Venier riuscirà a risolvere il problema della paralisi facciale che, con molta probabilità, deriva da un nervo lesionato. “Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole”, ha chiarito lo scrittore.

Paura per Mara Venier, in ospedale con la flebo: «Ho perso sensibilità viso, bocca e gola»

Nei giorni scorsi, Mara Venier ha postato una foto su Instagram che ha fatto preoccupare i follower. Nell’immagine, si vede la conduttrice di Domenica In in un letto d’ospedale con la flebo. Nella didascalia di Mara Venier si legge:

“Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo “..lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio, scrive Mara Venier, il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)

Sotto al post di Mara Venier centinaia e centinaia di commenti di vicinanza e sostegno per Mara Venier, amatissima dai suoi milioni di seguaci.