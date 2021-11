“Non avrei intitolato lo stadio solo a Maradona”, polemica sulle parole di Enrico Fedele

“Non avrei intitolato lo stadio del Napoli solo a Maradona”. Sono le parole di Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte. L’opinionista ha parlato delle iniziative che si svolgeranno in città per onorare, ad un anno esatto dalla sua morte, Diego Armando Maradona.

“Mi rendo conto che è stato qualcuno che ci ha fatto gioire e amare il calcio, era unico. Però alle volte il ricordo di Maradona ci fa dimenticare il presente. Oggi dobbiamo pensare ad altro. Non vorrei che tutte queste manifestazioni avessero solo ed eccessivamente un fine economico e commerciale”, ha dichiarato Enrico Fedele.

“Forse non molti sanno che se Osimhen non va in Coppa d’Africa comunque non può giocare. Non è che poi può giocare nel Napoli. Per poter avere l’esenzione deve dimostrare che lui per 90 giorni non può giocare. Io ho visitato molti stadi del mondo e ci sono sempre ricordi, ma sono icone. Io sono stato contrario a intitolare solo a Maradona lo stadio, lo avrei chiamato San Paolo-Maradona”. Ha concluso il noto opinionista, ex dirigente del Parma e procuratore dei fratelli Cannavaro, Paolo e Fabio.