Marcello muore a 22 anni, due ragazzi di Napoli scappano dopo lo schianto: l’auto era rubata

Un’altra giovane vittima in Campania, a perdere la vita è un 22enne di Scafati. Marcello Panariello, 22 anni. La vittima era in sella ad una moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro un’auto. Inutile i soccorsi, immediatamente allertati. Il giovane purtroppo è morto quasi sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto avvenuto in via Lo Porto, nei pressi dello svincolo della Strada statale 268.

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro ragazzo, che risulta ferito ed è stato trasferito in ospedale. A rendere ancora più agghiacciante il tutto è stata la dinamica dell’accaduto. Gli occupanti dell’auto (due napoletani già noti alle forze dell’ordine), dopo l’impatto mortale si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Soltanto in tarda serata, poi, si sono costituiti presso la stazione dei carabinieri di Torre Annunziata.

Gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia municipale di Scafati, I caschi bianchi hanno appurato che l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani era rubata alcuni giorni fa a Cava de’ Tirreni ed il furto denunciato a Nocera Inferiore. Sulla vettura, inoltre, era installata una targa tedesca falsa. Sono in corso comunque ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Quando la notizia della morte di Marcello Panariello, si è diffusa a Scafati, tanti sono stati i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social network. Tra questi, è arrivato anche il messaggio dell’ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ha scritto:

“Non ti conoscevo.. ho saputo del tuo incidente, questa sera, con la moto a via Lo Porto.. dei tuoi 22 anni.. ho letto i commenti di tanti tuoi coetanei, di tuoi amici su Facebook.. hai “gelato” tutti.. sì, perché non si può morire a 22 anni.. perché è innaturale che un papà e una mamma debbano vivere una tragedia così grande.. oggi Scafati perde un suo figlio e la tua morte deve essere una testimonianza per noi tutti sul #valore della vita. Da credente voglio sperare che da lassù tu possa dare forza al dolore grande di tua mamma.. dei tuoi affetti più cari.. di chi non riuscirà mai a darsi una ragione di quello che resta per noi tutti.. sì, per tutti una tragedia e un giorno di lutto per Scafati”