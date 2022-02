E’ il grande giorno di Napoli-Inter, i tifosi spingono la squadra ma lo sceicco li fa sognare con un tweet

Gli Ultras 72, dopo aver accolto il Napoli nella sede del ritiro pre-Inter, in un hotel del centro della città, hanno esposto lo stesso striscione anche all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. “Notte prima dell’esame”, alla vigilia del big match con l’Inter.

Si può rinunciare a Koulibaly, che è appena tornato (e vittorioso) dalla Coppa d’Africa? E’ la domanda che tormenta Spalletti, scrive il Corriere dello Sport evidenziando che il Comandante, intanto divenuto anche re “appartiene alla categoria “ fuoriclasse ”, senza se e pure senza ma, ha una statura ed una leadership che sfuggono alla normalità; e però, in questo mese che sta alle spalle, il tandem Rrahmani-Juan Jesus non ha deluso, anzi, ha garantito nuove e insospettabili certezze.

Koulibaly in lievissimo e neanche percettibile vantaggio su Juan Jesus, ma per colpa dei fusi orari e di una stanchezza che potrebbe essere fisiologica. Poi il Napoli pare fatto, è quello di sempre, con Lobotka in regia, al fianco di Fabian Ruiz; con Zielinski alle spalle di Osimhen; con Politano (ovviamente) a destra e Insigne (chiaramente) a sinistra; con Ospina che batte ancora Meret”.

Napoli-Inter sarà seguita in tutto il Mondo.

Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per il big match della 25esima giornata.La CBS trasmetterà la Gara negli USA. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Slovenia, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Cina, Giappone, Canada e gli Stati africani di Angola, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia.

Copertura anche in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Lo sceicco fa sognare i tifosi del Napoli

Lo sceicco Al Thani, uno degli uomini più ricchi del mondo, a quanto pare è un tifoso del Napoli, almeno per quel che concerne il calcio italiano. Il multimiliardario ha postato su Twitter degli scatti – chiaramente vecchi – della città in festa. “La ciliegina sul calcio italiano”, scrive. E non è la prima volta, suscitando tra l’altro i sogni dei tifosi che lo vorrebbero (e ci mancherebbe) come patron. Evidentemente, gli piacerebbe se lo scudetto prendesse la via di Partenope.