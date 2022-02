Giovanni strappato alla vita a 33 anni, domani i funerali a Casoria

La città di Casoria piange il giovane Giovanni Onorato: stava combattendo contro una grave malattia. Il 33enne era molto conosciuto nella sua città, inoltre il padre Luigi è il vicecomandante della polizia locale, infatti, anche il corpo comunale ha espresso il suo cordoglio. “Riposa in pace Gianni onorato che bella persona che eri sempre con il sorriso. La vita è ingiusta chiamano sempre i migliori e non le persone cattive“, scrive l’amico Marco. I funerali di Giovanni si terranno domani al Santuario di San Benedetto Abate a Casoria.

TROPPO VITE SPEZZATE DALLA MALATTIA

Salvatore Pezzella si è dovuto arrendere alla terribile malattia. L’operaio di Frattamaggiore, residente a Sant’Arpino, lascia moglie e figlio. Come riporta Edizione Caserta ha lottato contro il male del secolo che non gli ha lasciato scampo. Salvatore era un grande appassionato di ciclismo e si allenava in bici con gli amici.

LA DEDICA PER SALVATORE DELLA MOGLIE E DEL FIGLIO

Il figlio Giuseppe e la moglie Rosa lo hanno così ricordato: “Mi hai lasciato sola tu che mi chiamavi in continuazione senza tregua come se per noi gli anni non fossero mai passati. Mi piace pensare che forse sarai in compagnia dei nostri tre angioletti che noi desideravamo sempre e ci abbiamo sempre provato a dare compagnia a Giuseppe”.

“Mi sento in dovere di ringraziare oltre la famiglia e gli amici ma tutti i cittadini che hanno onorato in grande Salvatore Pezzella, a vita mi. Ti amavano tutti e si è visto e come disse padre Pio farò più rumore da morto che da vivo e tu lo hai fatto ci stavano tutto Sant’Arpino”, scrive la moglie Rosa.