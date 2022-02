Mariagrazia Imperatrice ancora grave, la rabbia di Nonna Margherita: “La terapia non funziona, non parlerò più”

“Oggi giocherà il tuo Napoli e tu non ti sei mai persa una partita, Ho appena saputo che la terapia di Mariagrazia non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo. Sono giorni di grande fragilità per noi perché Mariagrazia è ancora in ospedale ancora in cardiologia e purtroppo ancora non è uscita dal pericolo, vi chiediamo amore sensibilità”. Questi gli ultimi aggiornamenti di Nonna Margherita su Mariagrazia Imperatrice. Dopo le buone notizie degli ultimi giorni, purtroppo la situazione è di nuovo peggiorata.

Le parole di Nonna Margherita su Mariagrazia

“Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti, quando Mariagrazia starà bene e avrà le forze vi aggiornerà. Mi dispiace immensamente per chi ci stai dando sostegno e forza ma purtroppo ci sono persone che non hanno rispetto neanche davanti ad una malattia grave. Vi riconcediamo che Mariagrazia si trova in un paese non suo ed è lontana da casa per cui evitate cattiverie gratuite, grazie”

Chi è Mariagrazia Imperatrice

La giovane influencer napoletana che vive e lavora a Londra, era finita in ospedale diversi giorni fa per un problema cardiaco che l’ha costretta al ricovero in una struttura della capitale inglese. Le notizie dei giorni precedenti erano tutt’altro che rassicuranti, con le condizioni della giovane influencer che sembravano in peggioramento.

Nonna e nipote insieme hanno numerosi follower sui social. L’11 febbraio Mariagrazia ha postato sui suoi social una foto con la flebo dal St Thomas’ Hospital di Londra. “Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita, mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso ora, no potevo permettermelo, tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto,ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento invece… per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori”, ha scritto.

Il successo social

Mariagrazia, 195mila follower su Facebook e 173mila su Instagram, cura anche le pagine social di sua nonna Margherita, star indiscussa del web (420mila seguaci online) tra gag e battute in perfetta salsa partenopea. È la stessa signora, 84 anni, a seguire con ansia e lacrime gli sviluppi, informando il pubblico con post e stories. Uno dei suoi messaggi, commuove tutti: “Sei sempre stata una bambina piena di allegria da quando ti ho presa in braccio quella domenica in cui nascesti – si legge – Hai sempre detto che ai problemi c’è una soluzione, nonostante tu dentro abbia sempre sofferto per le brutte sorprese che ti ha riservato la vita. Siamo con te, torna più forte di prima”.

A dare una piccola rassicurazione, in un primo momento, è stata la stessa Mariagrazia, su Facebook, con un post datato 12 febbraio. “Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita – ha scritto – Mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso, non potevo permettermelo. Tuttavia, negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto”. Ad accompagnare il testo, la sua mano attaccata al tubo di una flebo.

Smentita subito l’ipotesi Covid azzardata dalla rete, la giovane è ricoverata al reparto Cardiologia. Ma un aggiornamento di poche ore fa di Nonna Margherita rinnova preoccupazione e apprensione: “Ho appena saputo che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, vi chiediamo una preghiera e tanto amore”. In centinaia manifestano la propria solidarietà. In attesa che la giovane influencer si riprenda e torni a rassicurare, con quel suo sorriso aperto e sincero i suoi tanti fan. Iniziando da Nonna Margherita.