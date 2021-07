Spara e uccide uno straniero dopo la lite, arrestato l'assessore alla sicurezza della Lega

È finito in manette Massimo Adriatici, l’assessore alla Sicurezza della Lega del Comune di Voghera, a Pavia. L’uomo è accusato di aver sparato ad un 39enne di nazionalità marocchina e di averlo ucciso. Il dramma si è consumato ieri sera intorno alle 22, in piazza Meardi nella città oltrepadana. Al momento, Adriatici si trova agli arresti domiciliari. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano.

Le indagini

Consultando le prime indagini dei carabinieri, l’assessore avrebbe esploso un colpo di pistola contro l’uomo a seguito di una lite tra i due, davanti ad un bar. L’assessore avrebbe prima affrontato la vittima, pluripregiudicato, perché stava infastidendo diversi ospiti del bar. L’autore degli spari ha dichiarato di aver assistito la scena e allertato la polizia, affrontando poi l’uomo, venendo spintonato. Dopo essere caduto – ha spiegato l’uomo ai domiciliari – avrebbe tirato fuori la pistola (una calibro 22) e gli sarebbe partito il colpo.

La morte del 39enne

Il ferito è stato trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Voghera, ma in codice giallo. All’inizio le sue condizioni non sembravano troppo gravi, poi però si sono aggravate velocemente fino a causarne la morte nella notte. È prevista per questa mattina l’autopsia sul corpo della vittima.

Massimo Adriatici ha un regolare porto d’armi

Adriatici ha un regolare porto d’armi e la pistola è regolarmente dichiarata. In un’intervista alla Provincia Pavese del 29 marzo 2018, Adriatici affermava che “l’uso di un’arma deve essere giustificato da un pericolo reale, per la persona che la usa, per le sue proprietà o quelle altrui. Ma questo non significa farsi giustizia da soli. Ovvero, la legittima difesa si configura se sparo per evitare che qualcuno spari a me, o non ci sono altro mezzi per metterlo in fuga ed evitare che rubi. Sparare deve essere l’extrema ratio, l’ultima possibilità da mettere in atto se non ne esistono altre”.