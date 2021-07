Non sono servite le preghiere, purtoppo la città di Napoli si è svegliata con una tremenda notizia La giovane mamma Mariarca non ce l’ha fatta. Nei giorni scorsi in tanti hanno pregato per Mariarca Napolitano, ma la donna è deceduta. In questi minuti i social sono inondati di messaggi di cordoglio e lacrime.

L’addio degli amici a Mariarca Napolitano

“Dio mio nooooo, perché te la sei portata via. Perché lei doveva tornare dai suoi figli i suoi fratelli che avevano bisogno di lei una ragazza già sofferente dalla vita da piccola. Non meritava questo, doveva vivere. Non ci posso pensare che tristezza Mariarca Napolitano dai tanta forza ai tuoi fratelli e veglia sempre sui tuoi figli che tanto avevano bisogno di te. Una donna e mamma speciale, ora sei li vicino alla tua mamma che anche tu hai perso da piccola. Ricordo i tuoi pianti le tue sofferenze quando andavamo a scuola e ora sei con lei r.i.p amica”. Questo il testo di un messaggio scritto sui social dalla sua amica Lucia.

Lutto anche a Giugliano per la morte di Valentina

Lutto a Giugliano per la prematura morte di una giovane ragazza. A dare la triste notizia Don Raffaele Grimaldi, sacerdote della parrocchia di San Nicola: “Valentina De Icco è ritornata nella Casa del Padre… Ragazza ricca di fede…che da anni e con grande Pazienza, ha portato il duro peso della Croce…sono vicino a tutta la Famiglia…che stanno vivendo questa terribile Prova”. Domani, proprio a San Nicola, l’ultimo saluto alle 10 mentre una camera ardente, invece, è stata allestita oggi dalle 10:30 in via Gian Battista Vico a Villaricca. Valentina De Icco aveva 32 anni. Da tempo lottava contro la sclerodermia, una patologia autoimmune.