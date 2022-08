Pregiudicato ucciso fuori al noto lido, identificata la vittima dell’agguato

Un pregiudicato è stato ucciso all’ingresso di uno stabilimento a Marina di Lesina con colpi di arma da fuoco. A quanto si apprende la sparatoria è avvenuta tra i bagnanti. Sul posto è giunto personale del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Come riporta l’Immediato la vittima Maurizio Cologno. Il 52enne era ben noto agli investigatori ed annoverava una serie di precedenti penali. Tra i reati soprattutto lo spaccio di droga, ma anche armi, estorsioni, stalking, lesioni e violazione della sorveglianza di ps.

LE INDAGINI

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia. L’uomo, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato ucciso a pochi metri dallo stabilimento balneare creando panico e paura tra i bagnanti. La sparatoria è avvenuta all’esterno del Lido ‘Holiday’ in località Punta Pietre nere. Secondo i primi riscontri, sarebbero stati esplosi 6 colpi di pistola. Tre colpi avrebbero raggiunto la vittima uccidendola.