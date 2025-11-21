PUBBLICITÀ
HomeCronacaMaxi controlli sulle bici elettriche a Napoli, sequestrati 29 mezzi
CronacaCronaca locale

Maxi controlli sulle bici elettriche a Napoli, sequestrati 29 mezzi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Maxi controlli sulle bici elettriche a Napoli, sequestrati 29 mezzi
Maxi controlli sulle bici elettriche a Napoli, sequestrati 29 mezzi
PUBBLICITÀ

Grazie ad una piattaforma delle motorizzazione civile, posizionata prima in piazza Plebiscito e poi in piazza Dante, carabinieri e polizia municipale hanno effettuato un’operazione a largo raggio volto al controllo delle e-bike.

Con l’aiuto di questa piattaforma è stato possibile verificare se i mezzi elettrici fossero stati modificati. L’operazione, che si è sviluppata nel quartiere Chiaia e nei Quartieri Spagnoli, ha permesso di sequestrare 29 veicoli green sui 120 controllati per un totale di 161 sanzioni al Codice della strada.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati