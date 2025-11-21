Maxi controlli sulle bici elettriche a Napoli, sequestrati 29 mezzi

PUBBLICITÀ

Grazie ad una piattaforma delle motorizzazione civile, posizionata prima in piazza Plebiscito e poi in piazza Dante, carabinieri e polizia municipale hanno effettuato un’operazione a largo raggio volto al controllo delle e-bike.

Con l’aiuto di questa piattaforma è stato possibile verificare se i mezzi elettrici fossero stati modificati. L’operazione, che si è sviluppata nel quartiere Chiaia e nei Quartieri Spagnoli, ha permesso di sequestrare 29 veicoli green sui 120 controllati per un totale di 161 sanzioni al Codice della strada.

PUBBLICITÀ