Il gong del 30 giugno è scoccato. Dalla mezzanotte di ieri tantissimi calciatori in giro per il mondo sono ufficialmente svincolati. Alcuni potrebbero trovare un accordo con un altra squadra e accasarsi altrove, altri potrebbero restare nel club che è stata la loro casa fino a ieri. In primis, davanti a tutti per valore e appeal, c’è Leo Messi che non ha ancora trovato l’accordo per prolungare con il Barcellona anche se la trattativa prosegue. Liberi di trovare una nuova sistemazione da oggi anche due calciatori del Napoli, Hysaj e Maksimovic. Il terzino pare essere destinato a diventare un nuovo tesserato della Lazio di Maurizio Sarri, mentre per centrale difensivo non è da escludere un nuovo accordo con la società partenopea.

Le occasioni di mercato per il Napoli

Tra i giocatori senza contratto anche delle vere e proprie occasioni di mercato sulle quali potrebbe accendersi l’interesse di De Laurentiis. Uno su tutti potrebbe essere Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. 32 anni, ha dalla sua l’esperienza internazionale di cui necessita il Napoli, nonché un enorme bagaglio tecnico. Ciò che renderebbe però difficile l’operazione sarebbe il suo stipendio (12 milioni) e la sua predisposizione agli infortuni. Ad ogni modo, come confermato ieri in conferenza stampa dal patron azzurro, quello del Napoli sarà un mercato condizionato da esigenze di bilancio. Alcuni nomi come Koulibaly e Fabian Ruiz (quelli con più mercato) potrebbero partire per fare cassa e risanare i conti del club. Ecco perché, avendo “poca moneta”, è plausibile che anche Adl guardi alla situazione degli svincolati, accasando all’ombra del Vesuvio qualche parametro zero.

Mercato Napoli, la lista dei giocatori senza contratto da oggi stilata da Sky Sport

LIONEL MESSI, 34 anni

SANTOS BORRÉ (DAL RIVER PLATE), 25 anni

SERGIO RAMOS, 35 anni

JEROME BOATENG, 32 anni

GIORGIO CHIELLINI, 36 anni

RYAN BERTRAND, 31 anni

ROBIN QUAISON, 27 anni

ANDROS TOWNSEND, 29 anni

PATRICK VAN AANHOLT, 30 anni

MAMADOU SAKHO, 31 anni

STEVAN JOVETIC, 31 anni

NICOLAS NKOULOU, 31 anni

JUAN MATA, 33 anni

DAVID LUIZ, 34 anni

FRANCK RIBERY, 37 anni

SENAD LULIC, 35 anni