Mertens-Napoli, sarà addio: arriva la conferma da Il Mattino e Kiss Kiss Napoli

E’ tutto vero: Dries Mertens, dopo una richiesta folle per il rinnovo, è a un passo dall’addio. Il Napoli attendeva la richiesta per prolungare il rapporto, attraverso i legali del belga è arrivata una richiesta di 4 milioni netti a stagione, ossia 7,5 milioni lordi. Ma non solo. A confermare la notizia lanciata stamattina da Il Mattino è Radio Kiss Kiss Napoli.

Ad un ingaggio già elevato, l’ex PSV ha aggiunto altre richieste: una serie di bonus legati a presenze e gol, più ancora altri bonus legati ai risultati di squadra come piazzamento in Champions o scudetto. E in più un altro milione di euro di bonus alla firma. Da parte del Napoli – riferisce la radio ufficiale – non c’è nessuna smentita, anzi solo conferme.

Rai – Mertens lascia Napoli! Brusca rottura con ADL, ha chiesto più del doppio d’ingaggio

Dries Mertens ha chiesto un biennale da 4 milioni netti a stagione senza resettare le commissioni da elargire alla società belga che gestisce la sua procura. Una provocazione più che una richiesta che il Napoli ha già definito irricevibile. A queste condizioni, come scrive Ciro Venerato, giornalista Rai, sarà addio.

De Laurentiis era pronto ad offrire un rinnovo di un anno sfruttando l’opzione unilaterale stilata ai tempi dell’ultimo rinnovo e valida fino al 15 giugno. A cifre contenute (1.8 con bonus; più o meno questa la base); quasi la metà di quanto percepito nell’ultima stagione. Titoli di coda tristi per una storia calcistica meritevole di ben altro epilogo.