Messina Denaro, Elio Germano interpreterà il boss nel film sulla sua latitanza: nel cast  anche Toni Servillo

La storia della latitanza di Matteo Messina Denaro diventa un cortometraggio intitolato: “Lettere a Catello”, ad interpretare il ruolo del boss sarà Elio Germano. Nel film sarà presente anche il napoletano Toni Servillo.

Il film su Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato arrestato mesi fa dopo una latitanza durata trent’anni, ricercato in tutto il mondo il boss si nascondeva nell’ombra del sole della sua terra. Lettere, pizzini ed indagini hanno permesso di ricostruire, almeno in parte, la latitanza dell’ultimo padrino.

Ricercato in tutto il mondo e protagonista di docuserie di stampo internazionale, Messina Denaro era noto per la sua crudeltà. “Figlio d’arte” il giovane Matteo è cresciuto in un’ambiente mafioso diventando poi il boss. Su di lui pendono accuse molto pesanti, tra cui quella di aver organizzato le stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Che il cinema abbia voluto raccontare la storia di Matteo Messina Denaro forse non sorprende. A vestire i panni del boss sarà Elio Germano, quattro volte vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista. Nel film pare sarà presente anche il premio oscar Toni Servillo.