Temptation Island, i retroscena: una coppia si è già separata

Temptation Island è tornato dopo un anno di stop, il super richiesto programma Mediaset è già campione d’ascolti. Emergono intanto le prime indiscrezioni su una coppia che pare sia uscita da Temptation Island separata.

Il primo falò di confronto a Temptation Island

Tra i protagonisti di questa decima edizione di Temptation Island ci sono Isabella Recalcati e Manu Marascio. In particolar modo ad attirare l’attenzione degli spettatori, aggiudicandosi non poche critiche è stata Isabella. La ragazza infatti sostiene di desiderare una vita agiata e pare aver più volte screditato il lavoro onesto del fidanzato. Manu Marascio è infatti tranviere lavoro che ad Isabella non soddisfa per niente.

Dopo la prima puntata di Temptation Island il pubblico pare già essersi schierato dalla parte del giovane tranviere sostenendo che il comportamento della sua fidanzata sia eccessivo ed assolutamente ingiusto. A quanto pare le crisi nella coppia sono irreparabili tanto da chiedere il ‘falò di confronto’ dopo poche ore dall’inizio.

A chiedere il confronto durante la prima puntata di Temptation Island pare essere stata proprio Isabella, bisognerà ora aspettare alla seconda puntata per capire cosa sia successo. Fanpage è però riuscito ad estorcere alcune informazioni in più a Giusi Alemanno, che ha descritto Isabella come una donna pronta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo: la notorietà.

“Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello. Secondo me usciranno separati o anche se decidessero di andare oltre i loro problemi, si lasceranno poco dopo la fine del programma” ha commentato Giusi parlando di Isabella.