Elisa Esposito, la ‘prof di corsivo’ lascia TikTok: “Mi trasferisco su un altro social, molti saranno contenti”

Elisa Esposito, meglio nota come ‘la prof di corsivo‘, ha deciso di lasciare il social che le ha permesso di diventare nota ai più. La giovane ha infatti raccontato di voler prendere una pausa da TikTok.

La scelta di Elisa Esposito

“Nell’ultimo mese sono stata presa di mira da TikTok, non so neanche io come, ma mi continuano a bannare i video e a togliermi il profilo” spiega così Elisa Esposito mostrando poi lo screen dell’avviso di Tik Tok. “So che molte persone sotto questo video saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani vuole vedere il fallimento della vita altrui” continua la giovane content creator.

La giovane però pare non voler accantonare del tutto il lavoro con i social ma semplicemente prendere una pausa da Tik Tok. “Continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube, in poche parole mi trasferisco su quel social” spiega Elisa Esposito. Le varie segnalazioni al suo profilo TikTok infatti portano l’algoritmo a non mostrare spesso i suoi video, diminuendone le visualizzazioni.

“Per questa cosa sono un po’ stressata, quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto e rabbia, perche per me questo è lavoro non solo un hobby” spiega Elisa Esposito.