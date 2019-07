Meteo pazzo. In arrivo temporali e grandinate, stop a caldo e afa

Ormai non ci sono più dubbi: la prossima settimana potrebbe portare novità importanti sul fronte meteorologico. Un cambiamento brusco delle condizioni meteo porterà l’arrivo improvviso di temporali, grandine e vento forte che offriranno una pausa a chi in questi giorni ha subito i disagi dell’afa e delle alte temperature. La bassa pressione presente sulla Scandinavia comincerà a scendere e già il prossimo martedì insisterà sull’Italia per giungere nella giornata di mercoledì nel centro sud.

Mercoledì 10 Luglio, farà il suo ingresso con raffiche intense la Bora che porterà violenti temporali sui settori adriatici, specie tra Romagna, Marche e Abruzzo. In questa prima parte di settimana ci aspettiamo un brusco calo dei valori termici che si porteranno sotto la media di ben 4-5°C. I temporali continueranno anche nei giorni successi sia al nord, sia al centro sia al sud e sempre molto forti.

Poi le incertezze aumentano, vista la distanza e la difficoltà nel tracciare l’esatta traiettoria della bassa pressione, sembrerebbe comunque che i rovesci possano ripresentarsi ancora in particolare sull’arco alpino e in maniera più localizzata sulle zone interne del Centro Sud.