Il boss Mazzarella beccato a spasso sul corso di Ischia, cacciato dall’isola

I carabinieri di Ischia hanno allontanato Michele Mazzarella dall’isola. L’uomo, ritenuto boss dell’omonimo clan, è tornato in libertà nel 2020 dopo 20 anni trascorsi in carcere. Il figlio di Vincenzo Mazzarella è stato fermato durante un controllo da una pattuglia del nucleo operativo radiomobile mentre passeggiava sul corso principale di Forio, in compagnia di un altro uomo.

Gli uomini dell’arma, controllando l’identità dei due, accertavano che anche l’accompagnatore di Mazzarella era pregiudicato, elemento che comporta per Mazzarella la violazione dei termini della libertà vigilata a cui si trova attualmente sottoposto. Di conseguenza l’uomo è stato denunciato dai carabinieri e verrà proposto per il foglio di via.

GLI ALTRI CONTROLLI DEI CARABINIERI A ISCHIA

I carabinieri della compagnia di Ischia, imbarcati sulla motovedetta, hanno controllato decine di imbarcazioni lungo le coste di Procida e della stessa isola verde. Sono 31 le sanzioni amministrative notificate per oltre 11mila euro per ancoraggio abusivo in area marina protetta, eccesso di velocità sotto costa, mancanza dei documenti di bordo e ancoraggio oltre la distanza consentita da scogliere e spiagge.

Per un pescatore è stata elevata oltre 2mila euro di multa per aver piazzato nasse in uno specchio d’acqua riservato alla balneazione. L’attrezzatura è stata sequestrata e i 25 chili di polpi catturati rimessi in libertà giacché ancora vivi.