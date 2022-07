Vergogna a Castel Volturno, abbandona il cane sotto al sole e scappa con l’auto [Video]

Siamo in estate e come purtroppo spesso accade, si fronteggia l’insormontabile problema dell’abbandono degli animali. L’ennesimo vergognoso ed infelice episodio è avvenuto a Castel Volturno, dove un pastore tedesco viene lasciato in un campo dai proprietari. Quando l’automobile va via, il cane inizia a rincorrere l’auto nonostante il forte caldo, per raggiungere di nuovo i suoi ‘padroni’, le persone a cui era più affezionato. Le stesse che lo hanno lasciato da solo, senza pietà.

Cane abbandonato sotto al sole: il video pubblicato sui social

Al momento dell’abbandono, un passante ha ripreso la scena, che ha poi inviato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha condiviso il triste filmato sulle sue pagine social, commentando l’accaduto: “Questa gente non merita né rispetto né giustificazioni“.