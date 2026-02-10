Miracolo sulla spiaggia a Napoli, cuccioli salvati dalle onde dai Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

“Una storia di straordinaria dedizione e amore per la vita quella che ci giunge dal litorale napoletano, dove il pronto intervento dei soccorritori e dei volontari ha evitato una tragedia per una famiglia di quattro zampe”. Così il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto e reso nota la segnalazione di una volontaria protagonista del salvataggio.

Qualche giorno fa, una segnalazione allarmante indicava la presenza di una cagnolina con i suoi quattro cuccioli su una spiaggia isolata e abbandonata di Napoli. Gli animali erano in serio pericolo a causa delle forti mareggiate che hanno colpito la costa negli ultimi giorni. Sul posto è intervenuta immediatamente la volontaria Paola che, con grande caparbietà, è riuscita a mettere in sicurezza la mamma e tre dei piccoli.

La quarta cucciola, tuttavia, paralizzata dal terrore, si era rifugiata nel sottovano di una barca incagliata, rendendo impossibile il recupero manuale. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Napoli (Turno B). I pompieri hanno operato con estrema pazienza e competenza, non arrendendosi finché non sono riusciti a estrarre la piccola, sana e salva, dal suo nascondiglio.

Il lieto fine è diventato ancora più speciale: Rosaria, una dei vigili del fuoco impegnati nell’operazione, ha deciso di adottare ufficialmente la cucciola che aveva appena salvato.

“Voglio ringraziare pubblicamente il Corpo dei Vigili del Fuoco e in particolare gli uomini e le donne del Turno B del Comando Centrale” ha commentato Borrelli. “La loro professionalità è pari solo alla loro grande sensibilità. Vedere che una soccorritrice ha scelto di aprire la propria casa a una creatura salvata dalle onde è il messaggio più bello che potessimo ricevere. Grazie a loro e alla volontaria Paola per non aver girato lo sguardo altrove. Proteggere l’amore, anche quando ha quattro zampe, rende la nostra comunità migliore”.