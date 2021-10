Ragazzo picchiato e lasciato a terra in fin di vita, corsa in ospedale per un 21enne

Un ragazzo di 21 anni, nella serata di lunedì, è stato trovato gravemente ferito a Monterotondo in via Ugo Bassi. A trovarlo, in una pozza di sangue e quasi in fin di vita, i passanti nei pressi del teatro comunale Ramarini, nel centro storico. Giunto in ospedale, i medici gli hanno riportato un trauma facciale, una frattura alle vertebre e la lesione della milza. Così il giovane è arrivato al nosocomio di Roma, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

La prognosi è riservata. L’ipotesi più accreditata è quella del pestaggio. Lo stesso 21enne, inoltre, è già conosciuto dalle forze dell’ordine che indagano su quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.