PUBBLICITÀ
HomeCronacaMorena travolta a Napoli, condannato a 3 anni il pirata della strada
CronacaCronaca locale

Morena travolta a Napoli, condannato a 3 anni il pirata della strada

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Morena travolta a Napoli, condannato a 3 anni il pirata della strada
Morena travolta a Napoli, condannato a 3 anni il pirata della strada
PUBBLICITÀ

«Tre anni è la condanna inflitta all’investitore di mia figlia Morena che per sopravvivere ha subito l’amputazione di una gamba e più di 30 interventi chirurgici e ancora oggi si sposta con la sedia a rotelle». Queste le parole riportate da Il Mattino di Emilia Addo, madre di Morena Giangrande, travolta nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2024 in via Pietro Castellino da un automobilista poi identificato dalla polizia municipale. I familiari, assistiti dall’avvocato Aldo Pascale, erano presenti all’udienza in cui il pm ha richiesto tre anni di reclusione, pena confermata questa mattina insieme alla revoca della patente. «Siamo delusi dal sistema di legge italiano. Qui parliamo di omicidi veri e propri. Ci vogliono leggi più dure», aggiunge la madre.

 

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati