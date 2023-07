Movida violenta a Napoli, baby gang sparano sulle auto in sosta a via Posillipo: “La città ormai in mano ai giovani criminali”

PUBBLICITÀ

Via Posillipo ormai non è più soltanto la strada della Napoli bene e della vita notturna ma anche una palestra per giovani delinquenti che sia alleano al tiro al bersaglio.

In un filmato, pubblicato da NapoliToday, si vede arrivare uno scooter con in sella due giovani. Percorre via Posillipo in salita. Il conducente rallenta leggermente all’altezza di una vettura parcheggiata mentre il passeggero tira fuori una pistola e spara mandando in frantumi i vetri. I due poi si dileguano.

Baby gang sparano sulle auto in sosta a Posillipo, Borrelli: “La città in mano ai giovani criminali, vanno fermati prima che accadano altre tragedie”

“È ciò che denunciamo da tempo ormai. Sempre più giovani sono attratti dalla violenza e dalle armi che non esitano ad usare. Chissà se questo tiro al bersaglio è un allenamento per un colpo grosso. Serve massima allerta da parte delle forze dell’ordine”, dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli. “Ricordiamo che qui siamo a poca distanza dagli chalet di Mergellina dove trovò la morte Francesco Pio Maimone ucciso per una lite a cui nemmeno non aveva partecipato. L’efferatezza e la follia di questi giovani criminali vanno fermate prima che si mangino la città. Serve una speciale task-force”.