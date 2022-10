Mugnano si prepara per Halloween, festa nella villetta San Lorenzo con l’associazione ‘Oltre’

Il 29, 30 e 31 ottobre dalle 16 alle 20 sarà organizzata in Villa San Lorenzo, giardino comunale a Mugnano, una festa dedicata alla ricorrenza di Halloween. La villa sarà allestita e decorata con ornamenti di ogni tipo al fine di promuovere l’atmosfera misteriosa e particolare tipica di questa festività.

L’impegno sociale dell’associazione culturale ‘Oltre’

‘Il villaggio di halloween’ è un idea che ha sedimentato le sue radici grazie all’associazione ‘Oltre’. Questa trova la sua possibilità di esprimersi grazie a Villa San Lorenzo, parco comunale situato a Mugnano. Tale congregazione si definisce un’organizzazione dedita alla promozione di eventi con fini culturali e ricreativi. Una delle figure guida che si occupa della direzione e promozione delle idee di tutti i consociati è Giuseppe Sicuranza, presidente del movimento culturale, il quale anche in quest’occasione ha dato il via ai preparativi.

Tutto ciò che c’è da sapere sull’organizzazione della festa

Per quanto riguarda l’assetto della festa sono disposte delle cards, queste andranno ritirate in Villetta San Lorenzo (Via Mercato 16-Mugnano di Napoli). Tali biglietti saranno necessari per effettuare l’ingresso al villaggio, il loro costo è di 5 euro giornalieri, ci sarà, però, un’agevolazione, infatti, chi pagherà 10 euro potrà accedere con questo prezzo tutte e tre le giornate. La festa sarà improntata sul divertimento dei bambini e degli adulti grazie all’organizzazione di laboratori creativi, giochi vari, degustazioni e foto ricordo. Altra attrazione di particolare intrattenimento sarà proposta grazie alla predisposizione di un percorso sensoriale horror.

Le origini di Halloween

Numerose risultano le teorie rispetto la nascita di questa festività. Alcuni sostengono che l’origine di tale ricorrenza sia da ricollegare al culto precristiano, mentre altri credono sia più corretto vedere nelle popolazioni celtiche l’evoluzione dell’attuale festività. La parola halloween deriva dalla lingua anglosassone, ed è la forma contratta di : ‘All Hallows Eve’, ovvero la notte di ognissanti cioè il 31 ottobre. La leggenda che ad oggi viene maggiormente presa in considerazione è quella di origine celtica. secondo questa leggenda il 31 ottobre sanciva la fine dell’estate. Questo periodo dell’anno per la popolazione degli angli, dei sassoni e dei celti identificava un momento estremamente importante, era infatti necessario ringraziare tutti gli spiriti che avevano favorito i raccolti e l’agricolutara. Tale ricorrenza ha assunto poi la denominazione di ‘Samhain‘.