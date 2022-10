Festa del Sacro Cuore a Mugnano, da Franco Ricciardi alla sagra del pesce: tutte le novità

Ritorna a Mugnano la tanto attesa Festa del Sacro Cuore di Gesù. Questa mattina il sindaco Luigi Sarnataro, insieme all’assessore alla Cultura Luisa Zincarelli, ha annunciato il ritorno dell’attesissimo evento nella conferenza stampa di rito, tenutasi presso la Sala della Giunta del Comune.

IL RITORNO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO E DEL “CONCERTONE”

Come annunciato dal sindaco Sarnataro, ci sarà il ritorno, dopo le limitazioni causa Covid degli ultimi due anni, del concerto. Si terrà mercoledì 19 ottobre e vedrà come ospite Franco Ricciardi, in zona Mugnano 2000 (di più ampio spazio per poter garantire l’organizzazione dell’evento).

Tanto atteso anche il ritorno dello spettacolo pirotecnico, giovedì 20 ottobre, che quest’anno “sarà di tipo piromusicale – rivela il sindaco – con fuochi a ritmo di musica e che si terrà al nuovissimo Parco Sensoriale di Mugnano, e a cui sarà possibile assistere dal parcheggio della scuola elementare Giancarlo Siani”.

GRANDE ATTESA PER IL RITORNO DELLA SOLENNE PROCESSIONE

Oltre al concerto ed allo spettacolo pirotecnico, ci sarà anche il ritorno, anch’esso dopo due anni di assenza, della consueta Processione del Sacro Cuore per le vie di Mugnano, simbolo della Festa del Sacro Cuore e fiore all’occhiello della parte sacra di quest’ultima. L’appuntamento è fissato per domenica 16 ottobre, alle 7, dopo la Seconda Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mimmo Battaglia, vescovo di Napoli.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

La Festa del Sacro Cuore di Gesù – come annunciato dall’Assessore alla Cultura Luisa Zincarelli – si aprirà con la Discesa della statua del Sacro Cuore di Gesù, alle 9 di giovedì 13, e si protrarrà fino a venerdì 21 ottobre. Si susseguiranno eventi religiosi, cabarettistici, di beneficenza e per bambini, tutti a titolo gratuito.

GLI EVENTI DI BENEFICENZA

Significativa, in questo ambito, la giornata di sabato 15 ottobre. Si partirà, alle 8:30, con la raccolta doni da destinare alla vendita all’asta, accompagnata dalla band “Divisione del Giglio”. Vendita all’asta che si terrà alle 19 in Piazza Municipio, condotta da Luigi Giordano, il “Cavalier Giggiotto”.

GLI EVENTI PER I BAMBINI E LA “SAGRA DELLA CASTAGNA”

Sempre nella giornata di sabato 15 ottobre, alle 17:30, ci sarà il Circus Itinerante per le strade di Mugnano, con giocolieri e artisti di strada per grandi e piccini. Alle 17, in Villa San Lorenzo, ci sarà uno spazio dedicato ai bambini, con animazione, giochi e punto ristoro, nonché una sezione dedicata al periodo autunnale con la “Sagra della castagna”, che vedrà la partecipazione delle aziende vinicole di Mugnano.

Lunedì 17 ottobre, in Piazza Municipio alle ore 19, si terrà lo spettacolo dei bambini dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù “Manifestazione culturale di Pace”, toccando quindi anche l’attuale tema della guerra tra Russia e Ucraina. Seguirà l’esibizione delle scuole di ballo “Fuego Latino” e “Learn in the Box”.

EVENTI LUDICI E SPETTACOLI DI PUNTA

Subito dopo l’asta dei doni condotta dal “Cavalier Giggiotto”, si terrà alle 21:30 lo spettacolo comico di Mariano Bruno, offerto dal “Comitato del Sacro Cuore dei Festeggiamenti”. Domenica 16 ottobre, in Piazza Municipio alle ore 18:30, si terrà il Concerto Bandistico lirico-sinfonico diretto dal Maestro Pasquale Aiezza, con musica classica napoletana sia strumentale che con voce lirica. Martedì 18 ottobre, alle ore 21, lo spettacolo comico di Ciro Giustiniani e Rosario Toscano, a Mugnano 2000. Seguirà, il mercoledì successivo, il sopracitato Concertone con ospite Franco Ricciardi (autore, tra l’altro, della sigla di “Domenica in” insieme ad Andrea Sannino).

LE LUMINARIE

“Per quanto riguarda il tema delle luminarie – spiega ancora il sindaco Sarnataro – quest’anno ci saranno soltanto in Piazza Municipio, nella piazza del Santuario del Sacro Cuore di Gesù e lungo la strada di collegamento che porta al Santuario. Vogliamo dare quest’anno un segnale di rinascita ma al contempo un segnale di risposta a causa del recente aumento del costo dell’energia, e questo sarà purtroppo solo l’inizio di un ridimensionamento in tal senso e che riguarderà l’intero comune di Mugnano”.

L’INAUGURAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO

La catena di eventi della Festa del Sacro Cuore si chiuderà venerdì 21 ottobre, alle 17:30, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio all’interno del Centro Commerciale Mugnano (ex Auchan), con lo scivolo di ghiaccio per grandi e piccini. “Pista di pattinaggio – conclude Sarnataro – che verrà inaugurata alla fine dei festeggiamenti del Sacro Cuore e che ci allieterà per tutto il periodo natalizio”.