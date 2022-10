Multa da 100 euro all’anziana disabile di 97 anni: “Per l’Asl non ha il secondo vaccino Covid”

Una multa da 100 euro ad una anziana ricoverata in una Rsa per non essersi sottopasta alla seconda dose di vaccino. La sanzione, decisa dal Governo a inizio anno, è arrivata a tutti gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid. Addirittura, le multe recapitate dall’Agenzia delle Entrate nelle case degli italiani, avrebbero raggiunto quota un milione.

A riportare la notizia è Il Gazzettino. All’anziana, tra lo stupore di tutti nella Residenza per anziani a Portogruaro, è arrivata una “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”. La donna è, inoltre, da anni allettata.

Incredulità da parte del figlio della signora, che si è poi trasformata in rabbia, perché certo che sua mamma abbia ricevuto tutte le cure necessarie, comprese le varie dose del vaccino. “Ero stato contattato e avevo dato l’autorizzazione all’epoca, come ho fatto anche adesso per i vaccini antinfluenzali. Per cui non riesco a capire questa comunicazione sulla mancata vaccinazione” le sue parole. “Una cosa vergognosa che sia arrivata la multa di 100 euro a una persona con pensione minima, che deve pagare oppure dimostrare l’oggettiva esenzione dalla vaccinazione”.

Nella missiva inviata dal Ministero della Salute è indicato il possibile addebito di 100 euro, qualora non paghi la sanzione entro 10 giorni. “Non capisco questo atteggiamento verso gli anziani. Mia mamma invalida al 100% non posso nemmeno abbracciarla e l’unico “aiuto” che mi dà lo Stato è la sanzione di 100 euro”.