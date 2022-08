Napoli. Al luna park con il coltellino in tasca, 14enne bloccato dopo la fuga tra le giostre

Nel parco divertimenti con un coltello a farfalla. È accaduto a Napoli, quartiere Fuorigrotta: denunciato un ragazzino di 14 anni. Il minorenne è stato individuato dai carabinieri, poco dopo le 22, durante dei controlli. Ed è stato lui ad attirare l’attenzione dei militari con un comportamento sospetto. La gazzella della compagnia Napoli Bagnoli stava, infatti, attraversando il parco e quando il 14enne ha visto i carabinieri è scappato. È iniziato l’inseguimento e durante la fuga il ragazzino è scivolato a terra. Una volta perquisito, nelle sue tasche è stato trovato un coltello a farfalla lungo 23 centimetri di cui 10 di lama. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per il reato di porto di arma o oggetti atti ad offendere per poi essere affidato ai genitori.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Gravissimo episodio in una scuola a Melito, ragazzo ferito con un’arma da taglio da un compagno

Gravissimo episodio avvenuto stamattina tra i banchi della scuola media Marino Guarano a Melito. Dai primi accertamenti pare che a seguito di una lite tra studenti un ragazzo sia stato ferito da un’arma da taglio, forse un coltellino. Immediatamente sul posto sono stati allertati i soccorsi del 118 ed i militari dell’Arma della locale tenenza, i quali hanno acquisito le testimonianze dei presenti ed avviato le indagini. L’alunno ferito è stato prontamente medicato. Non è chiaro cosa abbia scatenato tanta violenza. La dirigente ha convocato d’urgenza il Consiglio d’istituto. Anche il sindaco Luciano Mottola, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha stigmatizzato senza se e senza ma l’uso della violenza ed ha chiesto che venga fatta immediatamente chiarezza sull’accaduto.

Le parole del sindaco Luciano Mottola

“Un episodio increscioso si è verificato poco prima dell’uscita di scuola alla media Marino Guarano. Da una prima ricostruzione un ragazzino di terza media sarebbe stato ferito con un’arma da taglio da un altro studente mentre si apprestavano ad uscire dalla classe. Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza per le prime cure al ragazzino che è stato poi trasportato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione, ma a destare preoccupazione è quanto accaduto all’interno di quello che dovrebbe essere un mondo ovattato, come quello della scuola, e che invece tiene in ansia centinaia di genitori per il verificarsi di episodi, come questo, che non dovrebbero mai accadere. Mi sono messo immediatamente in contatto con la dirigente scolastica, molto scossa per quanto accaduto, ma che ha già provveduto a sporgere formale denuncia. Domani è stato, inoltre, convocato un consiglio di istituto straordinario per discutere dell’inaudito atto di violenza a cui ho già chiesto di poter partecipare. Ho successivamente contattato la locale tenenza dei carabinieri, che sta eseguendo le indagini del caso per cercare di dare un volto ed un nome all’aggressore. Il tutto nel massimo riserbo considerando anche la tenera età dei protagonisti e la delicatezza del tema. Insomma, un pessimo inizio di pomeriggio, ma con la certezza che la verità verrà fuori e che i colpevoli di un qualcosa che non dovrebbe mai accadere, in particolar modo all’interno di una scuola, saranno inchiodati alle proprie responsabilità. Da parte nostra andremo fino in fondo ed annuncio che qualora la vicenda dovesse avere un proseguo processuale, il Comune di Melito si costituirà parte civile per tutelare gli studenti melitesi, i loro genitori ed in generale l’intera comunità”.