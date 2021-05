Delirio movida in via Caracciolo a Napoli, ballano sul tetto di una Hummer bloccando la circolazione.

Borrelli: “Città fuori controllo, serve pugno duro”

“Sabato sera in via Caracciolo un manipolo di personaggi si è esibito in piedi sul tetto di una Hummer, ballando senza mascherina e bloccando la circolazione. Una situazione allucinante, di puro delirio. Vige la strafottenza più assoluta, il totale disprezzo per le regole e per l’inciviltà. È quello che preoccupa è che, come si nota dai filmati, sul lungomare sabato sera c’era un maxi assembramento, e nessuno indossava la mascherina. Ormai c’è una sensazione di ‘liberi tutti’ che rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi. Ci vogliono controlli serrati, le aree più sensibili vanno presidiate e la presenza delle forze dell’ordine non deve ridursi a puro arredo urbano, ma deve essere un forte deterrente contro questo delirio illegale imperante. La città è fuori controllo, occorre un freno subito”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

VIDEO: https://fb.watch/5Pb0T1_g3D/