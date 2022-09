Napoli. Caro bolletta, imprenditore alza bandiera bianca: “Costretto a chiudere 2 market”

Costretto a chiudere 2 dei suoi 5 supermercati a causa del caro bolletta. A raccontarlo in esclusiva a Il Mattino è Ferdinando Fabiano, 59 anni, amministratore unico di due aziende, la Mefa srl e la Metodi srl, che gestiscono 5 market (“3 dal marchio Md e 2 Todis”) tra Soccavo, Volla, Cercola e Casoria.

“Le mie aziende con questi rincari in bolletta presentano un bilancio sempre in negativo. L’incubo maggiore è interrompere le attività senza poter pagare i dipendenti” spiega l’imprenditore nel corso dell’intervista. Le bollette sempre più alte hanno costretto inoltre Fabiano a chiudere i reparti di surgelati e dei freschi, quelli che consumano maggiormente elettricità, nei 3 supermercati che è riuscito a lasciare aperti. Purtroppo, a farne le spese saranno anche i lavoratori: il 50% del personale si troverà infatti senza lavoro.

“Le bollette sono diventate insostenibili. Non si riesce ad andare avanti: per i miei 5 supermercati fatturiamo circa 1 milione al mese, con un utile di 170mila euro. Cifra con cui devo pagare stipendi per circa 90mila euro a 70 famiglie, più le spese. Nel mese di luglio ho pagato 76mila euro di energia: non posso più sostenere questi costi” ammette.

“Voglio chiedere scusa pubblicamente ai dipendenti che verranno licenziati – spiega il 59enne -. Sanno bene che facevano parte di una unica famiglia dove tra i primi a scendere al fronte era il sottoscritto. Un anno fa il costo mensile della bolletta energetica andava dai 2.300 euro per il supermercato più piccolo ai 7.500 per quello più grande. Dal bimestre settembre-ottobre 2021 c’è stato un graduale ma costante incremento del costo fino ad arrivare a luglio 2022, dove per il supermercato più piccolo si è passati dai 2.300 ai 14.500, mentre per quello più grande dai 7.500 ai 22.500. Siamo già in un range di aumento del 200/300%”.