Napoli, è il grande giorno del ritorno in Champions: Lavezzi e Mertens in città per tifare gli azzurri

Dries Mertens a Napoli. Il belga, ex azzurro, è stato beccato da alcuni tifosi napoletani all’aeroporto di Capodichino, di ritorno da Istanbul dove sta giocando con il Galatasaray. Tanti hanno chiesto foto e selfie al campione belga, recordman con la maglia del Napoli con cui ha giocato per una decade.

Ma perché Mertens è tornato a Napoli? La casa di Posillipo è ancora in fitto, Mertens e la compagna Kat ne hanno approfittato con il piccolo Ciro Romeo per un ritorno lampo, per portare in Turchia qualcosa che non erano riusciti a portare nell’ultimo trasferimento e soprattutto per godersi un po’ di Napoli, la città che è stata casa per tanto tempo. Dopo l’allenamento di oggi a Istanbul, Dries ha avuto l’ok per un giorno di pausa e tornerà ad allenarsi insieme a tutti gli altri compagni del Galatasaray direttamente giovedì.

Napoli-Liverpool, ci sarà anche Lavezzi: il grande ritorno del Pocho per la Champions

Per il ritorno del Napoli in Champions League allo stadio Diego Armando Maradona, sarà presente anche Ezequiel Lavezzi. L’ex attaccante azzurro torna a Napoli e farà parte della squadra di Prime Video che racconterà il match. Lavezzi ha vestito la maglia del Napoli dal 2007 al 2012, vincendo una Coppa Italia. In cinque stagioni ha collezionato 188 presenze e 48 reti. In Champions League ha giocato otto gare, con due gol segnati. Per il primo grande appuntamento di Champions League non sarà solo lui ad arricchire la squadra di esperti di Prime Video: ci sarà anche il campione del mondo e Pallone d’oro Fabio Cannavaro che debutterà su Prime Video proprio in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona insieme a Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e al “Pocho”.