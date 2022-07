Napoli, folle impennata sullo scooter e niente casco: il video finisce sul web

In ginocchio sul sellino mentre in precario equilibrio tiene lo scooter che conduce in posizione quasi verticale ed il fatto che guidi sprovvisto di casco può sembrare quasi un dettaglio. È così che un ragazzino ha percorso in motorino buona parte della Galleria Laziale di Napoli come mostrato in un video che un automobilista ha inviato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

”Davvero assurdo. Questi ragazzi non si rendono conto del pericolo che sono per loro stessi e anche per gli altri. Abbiamo denunciato l’episodio la Polizia Municipale sperando che questo incosciente venga individuato e punito severamente. C’è bisogno di disciplina, rieducazione e punzoni esemplari, così non si può andare più avanti” il commento di Borrelli.