Dramma in Campania, Federico muore a 22 anni dopo l’impatto

Federico Capasso è morto nell’incidente avvenuto a Cava de’ Tirreni nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio. Il sinistro stradale si è consumato in via XXV Luglio dove lo scooter del ragazzo si è scontrato con un’auto. Purtroppo il 22enne ha perso la vita. I carabinieri di Nocera Inferiore stanno indagando per ricostruire.

LE DEDICHE PER FEDERICO

“Esprimo il mio profondo cordoglio ai genitori, ai familiari, agli amici, del giovane Federico Capasso, morto, stanotte, in un tragico incidente stradale nella nostra città – scrive su Facebook il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli – “La morte provoca sempre sgomento ed angoscia, ma quando riguarda una giovane vita diventa insopportabile. Prego, in particolare, per i genitori che ricevano tutta la forza di cui hanno bisogno”.

Anche il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia colpita dal lutto: “La morte del nostro giovane concittadino Federico Capasso, coinvolto questa notte in un tragico incidente a Cava de’ Tirreni ci lascia sgomenti. Una giovane vita che avremmo voluto custodire e far crescere. Esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutta la comunità nocerina alla famiglia e, in particolare, al papà Salvatore in servizio presso il nostro ente”.